Украинские беспилотники атаковали Энергодар

В Запорожской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Энергодарский связной».

«Нанесено два удара БПЛА по гражданской инфраструктуре города», — отмечается в публикации.

Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей.

В результате атаки украинских дронов никто не пострадал, добавили авторы Telegram-канала.

16 октября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти на ежедневной основе. Днем позже было зафиксировано не менее шести прилетов.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает. Под контролем России находится свыше 70% региона, под контролем ВСУ остается его бывший областной центр — город Запорожье.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.