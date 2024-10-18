Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали Энергодар

Украинские дроны нанесли удары по инфраструктуре Энергодара

close
Stringer/REUTERS

В Запорожской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Энергодарский связной».

«Нанесено два удара БПЛА по гражданской инфраструктуре города», — отмечается в публикации.

Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей.

В результате атаки украинских дронов никто не пострадал, добавили авторы Telegram-канала.

16 октября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти на ежедневной основе. Днем позже было зафиксировано не менее шести прилетов.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает. Под контролем России находится свыше 70% региона, под контролем ВСУ остается его бывший областной центр — город Запорожье.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами