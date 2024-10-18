Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне рассказали о коалициях по военной поддержке Украины

Остин: западные союзники создали для снабжения Украины военные коалиции

close
Violeta Santos Moura/Reuters

Для поддержки Украины западные союзники создали набор отдельных коалиций, специализирующихся на помощи Киеву по целому ряду военных направлений. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

По словам Остина, речь идет о коалициях по артиллерии, военно-воздушным силам, IT-технологиям и беспилотникам.

«У нас есть коалиция по воздушным силам, которая изначально была сфокусирована на помощи Украине в получении истребителей. Как вы знаете, теперь у Украины есть F-16, и мы продолжим усиливать это», - заявил он на пресс-конференции в пятницу, 18 октября.

Артиллерийская коалиция помогает Украине получать артиллерийские системы и боеприпасы как для удовлетворения текущих потребностей, так и на долгосрочную перспективу. IT-коалиция поддерживает Киев в информационном пространстве, а коалиция по беспилотникам помогает решать вопросы с дронами.

18 октября сообщалось, что президент США Джо Байден обещал не оставлять Украину зимой. По его словам, союзники должны сохранять поддержку и продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется «честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН».

Ранее Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами