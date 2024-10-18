В Пентагоне рассказали о коалициях по военной поддержке Украины

Для поддержки Украины западные союзники создали набор отдельных коалиций, специализирующихся на помощи Киеву по целому ряду военных направлений. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

По словам Остина, речь идет о коалициях по артиллерии, военно-воздушным силам, IT-технологиям и беспилотникам.

«У нас есть коалиция по воздушным силам, которая изначально была сфокусирована на помощи Украине в получении истребителей. Как вы знаете, теперь у Украины есть F-16, и мы продолжим усиливать это», - заявил он на пресс-конференции в пятницу, 18 октября.

Артиллерийская коалиция помогает Украине получать артиллерийские системы и боеприпасы как для удовлетворения текущих потребностей, так и на долгосрочную перспективу. IT-коалиция поддерживает Киев в информационном пространстве, а коалиция по беспилотникам помогает решать вопросы с дронами.

18 октября сообщалось, что президент США Джо Байден обещал не оставлять Украину зимой. По его словам, союзники должны сохранять поддержку и продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется «честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН».

Ранее Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии.