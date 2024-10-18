Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно возводят бетонные укрепления в Курской области, для этого в Суджу экстренно направили спецтехнику — мобильные бетонные заводы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собеседника в силовых ведомствах.

Точное количество присланной для возведения укреплений спецтехники для украинских войск не называется, но, по данным собеседника агентства, бетон из украинских мобильных заводов получается плохого качества, что отражается на прочности конструкций.

Накануне сообщалось, что украинские военнослужащие оставили свои позиции в Любимовке Курской области, опасаясь полного окружения, и направились в сторону границы с Украиной.

Кроме того, Министерство обороны представило видеозаписи, подтверждающие уход украинских военнослужащих из района Любимовки в направлении границы с Украиной. По данным ведомства, российские военные нанесли поражение убегающим украинским бойцам с помощью FPV-дронов.

Ранее ВСУ признали превосходство российской армии.