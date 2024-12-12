Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник СБУ рассказал о репрессиях на Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Украина репрессирует симпатизирующих России граждан

close
Emilio Morenatti/AP

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит репрессивные меры против пророссийски настроенных украинских граждан. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Репрессии СБУ и визиты националистических группировок — да, это может быть. Люди иногда просто пропадают. Это не выдумка и не кадры из какой-то хроники Латинской Америки», — подчеркнул он.

По словам бывшего сотрудника СБУ, адвокаты, которые защищали пленных солдат ВС РФ или сторонников украинской оппозиции, пропадали.

Украинские спецслужбы используют методы террора в отношении пророссийски настроенного населения Украины, подытожил Прозоров.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что возможное снижение призывного возраста на Украине может поставить страну под угрозу.

По его словам, принятие подобного решения подвергнет Украину риску, но не окажет существенного влияния на текущий конфликт. Экс-сотрудник СБУ отметил, что молодые украинцы не желают принимать участие в боевых действиях.

Ранее в Белоруссии осудили агента СБУ за поставки оружия через границу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами