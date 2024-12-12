Служба безопасности Украины (СБУ) проводит репрессивные меры против пророссийски настроенных украинских граждан. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Репрессии СБУ и визиты националистических группировок — да, это может быть. Люди иногда просто пропадают. Это не выдумка и не кадры из какой-то хроники Латинской Америки», — подчеркнул он.

По словам бывшего сотрудника СБУ, адвокаты, которые защищали пленных солдат ВС РФ или сторонников украинской оппозиции, пропадали.

Украинские спецслужбы используют методы террора в отношении пророссийски настроенного населения Украины, подытожил Прозоров.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что возможное снижение призывного возраста на Украине может поставить страну под угрозу.

По его словам, принятие подобного решения подвергнет Украину риску, но не окажет существенного влияния на текущий конфликт. Экс-сотрудник СБУ отметил, что молодые украинцы не желают принимать участие в боевых действиях.

Ранее в Белоруссии осудили агента СБУ за поставки оружия через границу.