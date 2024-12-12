В Германии испугались возможной разработки Украиной ядерного оружия

Немецкий депутат, член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Андреас Блек задал федеральному правительству вопрос относительно осведомленности Берлина по поводу возможности разработки Киевом ядерного оружия. Документ с обращением к кабмину ФРГ есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Знает ли федеральное правительство об упомянутых в сообщениях СМИ планах создания ядерного оружия на Украине?» — задал вопрос он.

В ответ на заданный вопрос статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Сюзанна Бауманн подчеркнула, что Берлин в настоящий момент не располагает какой-либо информацией по поднятой проблеме.

Бауманн сослалась на деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое, по ее словам, «регулярно сообщает о своем контроле за ядерной безопасностью» на территории Украины.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя потенциальные планы Вашингтона передать ядерное оружие Киеву или Варшаве после удара «Орешником», заявил, что Соединенные Штаты могут передать Украине ядерные бомбы B-61 из-за своего бессилия.

11 декабря журнал The National Interest писал, что Соединенные Штаты могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Как напоминает NI, бомбы B-61 на протяжении многих лет размещались в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ранее профессор назвал два варианта для НАТО на Украине после появления «Орешника».