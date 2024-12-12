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В России не проверяли запрещенную в Белоруссии алтайскую гречку

Роскачество не проводило проверки запрещенной в Белоруссии алтайской гречки

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Shutterstock/FOTODOM

Роскачество на данный момент не исследовало гречку, произведенную компанией «Вега-инжиниринг», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Роскачества.

«Роскачество на данный момент не исследовало гречневую крупу данного производителя», — сказали в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос, как Роскачество оценивает качество гречки «Вега-инжиниринг».

При этом в Роскачестве заявили, что не планируют проводить дополнительную проверку крупы этой компании и других алтайских производителей.

«Только если в рамках полноценного исследования включить эту торговую марку. Как-то отдельно не планируем», — сообщили в пресс-службе.

С 11 декабря в Белоруссии действует запрет на гречку алтайского производителя ООО «Вега-инжиниринг». В белорусском Госстандарте причиной запрета назвали несоответствие времени варки крупы: гречка алтайской компании варится 29 минут при норме в 25 минут. В управлении по пищевой промышленности Алтайского края заверили, что компания старается выяснить все обстоятельства запрета крупы у торговых партнеров в Минске. В «Вега-инжиниринг» уточнили, что запрещенная партия гречки перед экспортом была проверена.

Ранее в Госдуме призвали не делать трагедии из запрета Белоруссией алтайской гречки.

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