Президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль выразил готовность пройти процедуру импичмента и участвовать в расследовании инцидента с введением военного положения, а также заявил, что готов «бороться». Выступление лидера республики цитирует агентство «Рёнхап».

«Я буду бороться до конца», — сказал глава государства.

Он заявил, что введенное им военное положение не является мятежом, поскольку он действовал в рамках своих полномочий, пытаясь «защитить страну». Юн подчеркнул, что парламент также имеет полное право отменить решение президента.

По словам южнокорейского лидера, он поручил военным добраться до парламента, чтобы поддерживать порядок, а не сорвать голосование об отмене военного положения. Приказа блокировать вход в национальное собрание не было, утверждает Юн.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.