Экс-офицер СБУ: Киев вербует россиян для диверсий и терактов

Украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ, в то время как раньше использовали для этого своих же военных. Об этом в беседе с ТАСС рассказал бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Сейчас, к моему сожалению, украинская сторона пришла к совсем другому методу ведения диверсионно-террористической войны — это использование граждан России для проведения таких операций», — сказал Прозоров.

По его словам, вербовщики массово обзванивают россиян, представляясь сотрудниками различных органов, включая ФСБ, и постепенно склоняют к совершению преступлений по типу уничтожения релейных шкафов на железной дороге, поджогов военкоматов и покушений на лидеров общественного мнения.

Прозоров призвал проводить среди населения юридический ликбез, чтобы они понимали, что им может грозить за содействие украинским спецслужбам, и отметил, что работа в этом направлении уже ведется.

10 декабря о том, что Украина активизировала вербовку граждан для диверсий в России, сообщал директор ФСБ Александр Бортников. Он добавил, что в 2024 году количество террористических посягательств на Россию значительно увеличилось.

Ранее сообщалось, что российских школьников могут начать проверять на склонность к терроризму.