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Российские морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ: морпехи Северного флота уничтожили опорники ВСУ на правом берегу Днепра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет РСЗО БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра», — поделились в ведомстве.

В Минобороны добавили, что после уничтожения опорного пункта ВСУ бойцы быстро покинули позиции и отошли в тыл.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщали, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударил с помощью авиационных ракет по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

После нанесенных ударов экипаж выполнил противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, которые защищают от ракет противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей, после чего экипаж вернулся в зону вылета.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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