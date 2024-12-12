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Полковник Баранец оценил работу РЭБ при атаке ВСУ на Таганрог

Баранец: РЭБ блестяще показали себя при отражении удара ATACMS по Таганрогу

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Полковник, военный обозреватель Виктор Баранец высоко оценил работу российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при атаке ВСУ по Таганрогу. Его слова передает kp.ru.

По словам полковника, ВСУ выбрали своей целью военный аэродром, но он оказался хорошо прикрыт средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» подтвердил ранее заявленные тактико-технические характеристики», — отметил Баранец.

Он добавил, что системы РЭБ «вынесли электронные мозги» сразу четырем ATACMS, заставив снаряды изменить траекторию.

До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия может принять решение об очередном ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине «в ближайшие дни».

В среду в Минобороны России заявили, что удар, нанесенный американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа. Необходимые меры будут приняты, заверили в ведомстве.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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