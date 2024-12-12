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Япония и Монголия заключили соглашение о передаче оборонного оборудования

Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий

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Reuters

Между Японией и Монголией заключено соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Об этом сообщает министерство иностранных дел Японии.

Соглашение подписали японский посол в Улан-Баторе Масару Игавахара и министр обороны Монголии Сандагийн Бямбацогт.

МИД Японии отметил, что соглашение позволит осуществлять передачу оборонного оборудования и технологий для реализации совместных проектов, в том числе способствующих достижению мира и стабильности на международной арене. Оно также обеспечит контроль за передачей оборонного оборудования и технологий третьей стороне или любого его нецелевого использования.

Соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между Токио и Улан-Батором в области оборонного оборудования и технологий, а также сохранению и совершенствованию производственной и технологической базы японской оборонной промышленности, тем самым усиливая безопасность Японии.

3 декабря сообщалось, что объявление военного положения в Южной Корее стало неожиданным для кабинета министров Японии.

Ранее в минобороны Японии увидели российскую подлодку у берегов Окинавы.

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