Срок возврата потребительского кредита урезали на 176%

Российские банки в ноябре на фоне высоких ставок сократили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные кредитного агентства «Скоринг бюро».

Значение стало минимальным с марта 2022 года, когда срок возврата денег по кредиту урезали до 25 месяцев. Средний срок выдаваемых кредитов наличными сокращается уже четыре месяца подряд — еще в июне долг банку разрешали отдавать в течение 72 месяцев.

Напротив, время на возврат ссуды увеличивают в сфере ипотечного кредитования. В ноябре показатель достиг рекордных 330 месяцев (27,5 года). За месяц показатель «удлинился» на 70 месяцев (на 5 лет и 10 месяцев), чего не наблюдали на рынке с 2020 года.

Накануне сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова заявила, что вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» в России довольно высока. По ее словам, эта мера может заработать с 2027 года.

Ранее сообщалось, что россиянин хотел заработать на инвестициях и лишился 2 млн рублей.