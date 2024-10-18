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На Западе назвали значительный шаг России к взятию под контроль Часова Яра

WSJ: прорыв РФ на двух участках у Часова Яра может стать шагом к взятию города

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Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы РФ прорвались на двух участках в районе Часова Яра, что может стать значительным шагом для взятия города Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что российские войска смогли продвинуться к городу с восточной стороны.

«Продвижение <...> может означать значительный шаг России к взятию города», — говорится в материале.

На данный момент идут активные бои за город. 18 октября военнослужащие ВСУ сообщали, что российские беспилотные летательные аппараты не позволяют Украине пополнять запасы и направить подкрепление в Часов Яр.

11 октября сообщалось, что подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины проявляют особую активность в районе населенного пункта Часов Яр.

Ране украинские аналитики оценили наступление ВС РФ в Часове Яре.

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