Зеленский заявил, что на Западе с ним боятся разговаривать

Западные чиновники не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина откажется от занятых Вооруженными силами России территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).

«Люди никогда не говорили этого нам. Они боятся вести со мной разговор», — заявил украинский президент.

Опровергая обсуждение с представителями стран Запада темы об отказе от занятых российской армией территорий Украины, Зеленский призвал западных чиновников, рассматривающих такой вариант, «положить это предложение ему на стол не через третью сторону» и провести переговоры о нем с украинскими властями.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в НАТО, если не сумеет вернуть себе утраченные территории.

Ранее премьер Венгрии назвал Украину спорной территорией.