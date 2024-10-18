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Зеленский заявил, что на Западе с ним боятся разговаривать

FT: Зеленский опроверг обсуждение с Западом обмена территорий на членство в НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Западные чиновники не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина откажется от занятых Вооруженными силами России территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).

«Люди никогда не говорили этого нам. Они боятся вести со мной разговор», — заявил украинский президент.

Опровергая обсуждение с представителями стран Запада темы об отказе от занятых российской армией территорий Украины, Зеленский призвал западных чиновников, рассматривающих такой вариант, «положить это предложение ему на стол не через третью сторону» и провести переговоры о нем с украинскими властями.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в НАТО, если не сумеет вернуть себе утраченные территории.

Ранее премьер Венгрии назвал Украину спорной территорией.

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