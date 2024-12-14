Путин призвал единороссов наращивать усилия по поддержке ветеранов

На съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин призвал собравшихся активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава государства призвал уделять особое внимание участникам специальной военной операции, вернувшимся после тяжелых ранений.

«Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений», — сказал российский лидер.

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

До этого на съезде партии участникам и ветеранам СВО вручили партийные билеты.

Документы получили следующие люди: участник СВО, доброволец, начальник группы 1 роты 1 батальона Бригады Александр Мещанинов: сенатор республики Алтай, Герой России Амыр Аргмаков; Герой России Владимир Сайбель; депутат заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков; трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» Владислав Петриков.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.