Настроение Владимира Зеленского по поводу продолжения конфликта на Украине можно сравнить с лозунгом Адольфа Гитлера, с которым он вошел в свой бункер в 1945 году. Такие мысли в своем Telegram-канале выразил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, который выразил свои мысли в Telegram-канале.

Он считает, что Украина уже давно находится в состоянии самоуничтожения, и что безысходность касается не только Зеленского и его команды. Ближайшее окружение президента опасается смены власти, так как они накопили слишком много злоупотреблений и видят в Зеленском гаранта того, что война продолжится — ведь, по мнению Дубинского, она фактически проиграна, а Зеленский не знает, как признавать поражение.

«Продолжение этого кровопролития, с потерями людей и территорий, для него связано с тем, что он не может остановиться. 'Выиграть или умереть' — с таким девизом Гитлер ушел в свой бункер в 1945 году (из которого больше не вышел). Хотя Зеленский сейчас не в столь отчаянном положении, в его сознании, кажется, находится именно такой выбор — все или ничего», — заметил депутат.

С одной стороны, эту позицию поддерживают «пять-шесть менеджеров», которые надеются, что Зеленского можно будет обменять на гарантии «союзников», когда они решат остановить конфликт, отметил Дубинский. С другой стороны, такой настрой выгоден «партии войны», которая продолжает поддерживать Зеленского финансами, создавая определенный внешний фон информационных сообщений и аналитики о предполагаемом распаде России.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский строит из себя «смесь вурдалака с посмешищем»