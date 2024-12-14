Зурабишвили прошла мимо митингующих у парламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, где собрались протестующие. Об этом сообщает информационный портал ambebi.ge.

Она заявила журналистам, что «идет на работу» и направилась в президентский дворец Орбелиани. В этот день в парламенте проходят выборы президента Грузии.

На вопрос журналистов о том, зачем она выбирает маршрут через проспект Руставели, если не может пройти в дворец Орбелиани, Зурабишвили не дала ответа.

Ранее, на фоне выборов, начались протесты. Демонстранты собрались у парламента и скандировали имя президента «Саломе». К зданию также была стянута полиция.

14 декабря кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии, свидетельствуют результаты подсчета голосования.

Всего было подано 225 бюллетеней, из которых один оказался недействительным.

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз они прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее премьер Грузии заявил о провале Майдана в стране.