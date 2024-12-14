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Премьер Грузии заявил, что страна сделает все для членства в ЕС

Премьер Кобахидзе: Грузия сделает все для членства в ЕС

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Global Look Press

Грузия сделает все для членства в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после объявления итогов президентских выборов, передает РИА Новости.

«Наша цель - это евроинтеграция и для этого будет сделано все», — заявил он.

По словам Кобахидзе, единственное, в чем Грузия не сможет уступить в ходе вступления в ЕС, это суверенитет, независимость и территориальная целостность. На любые другие условия, по словам премьер-министра, страна может пойти. Он добавил, что вступление в Евросоюз Грузия может осуществить до конца 2030 года.

14 декабря президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз они прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост.

Ранее протестующие собрались у парламента Грузии, где прошли выборы президента.

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