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Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

МО России: группировка «Центр» улучшила положение, ВСУ потеряли до 365 солдат

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» сумела улучшить тактическое положение, украинские войска в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потеряли до 365 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Дзержинска, Димитрова, Шевченко, Новопустынки, Старых Тернов, Новой Полтавки и Щербиновки в ДНР», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что ВС России отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Кроме того, ВСУ лишились также боевой бронированной машины, трех автомобилей, 152-мм орудия Д-20, трех 152-мм гаубиц «Мста-Б» и трех 122-мм гаубиц Д-30.

Также Минобороны России сообщило, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 60 солдат в зоне действий российской группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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