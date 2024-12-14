Россия является уникальной цивилизацией, ее народ был и будет единым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

«Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация - многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своем внутреннем многообразии был и будет единым», — сказал он.

Именно такой образ страны россияне должны передать своим потомкам, добавил Путин.

Он также заявил, что беспрецедентные санкции, введенные странами Запада против РФ, не помешали ее развитию.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения затрагивают деятельность морских судов третьих стран, которые оказывают помощь России. Новый пакет санкций ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Ранее Путин заявил о близости призыва «своих не бросаем» каждому россиянину.