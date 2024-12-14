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Путин предложил запустить аналоги проекта «Время героев» в регионах

Путин призвал расширить программу «Время героев» в регионах

Президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия» предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов спецоперации и запустить аналогичные программы в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что подобная практика уже проводится в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Путин попросил «Единую Россию» активно включиться в эту работу.

По словам президента, в программе «Время героев» хотят принять участие уже десятки тысяч участников СВО. Он отметил, что спрос на них «крайне высок».

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению президента РФ. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Путин, заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам главы государства, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

Ранее Путин призвал единороссов наращивать усилия по поддержке ветеранов.

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