Путин заявил о близости призыва «своих не бросаем» каждому россиянину

Слово «мы» наполняется сейчас объединяющим смыслом, призыв «своих не бросаем» близок и понятен каждому россиянину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия», пишет РИА Новости.

«Казалось бы, очень простое слово «мы» сейчас наполняется особым объединяющим смыслом. Своих не бросаем — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность», — сказал глава государства.

Также Путин призвал собравшихся активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. Кроме того, лидер страны призвал уделять особое внимание участникам специальной военной операции (СВО), вернувшимся после тяжелых ранений.

Ожидается, что на сегодняшнем съезде партии будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета «Единой России».

До этого участникам и ветеранам СВО вручили партийные билеты. Их получили следующие люди: участник СВО, доброволец Александр Мещанинов; сенатор республики Алтай, Герой России Амыр Аргмаков; Герой России Владимир Сайбель; депутат заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков; трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» Владислав Петриков.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.