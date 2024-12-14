Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о близости призыва «своих не бросаем» каждому россиянину

Путин: призыв «своих не бросаем» близок и понятен каждому гражданину России

Слово «мы» наполняется сейчас объединяющим смыслом, призыв «своих не бросаем» близок и понятен каждому россиянину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия», пишет РИА Новости.

«Казалось бы, очень простое слово «мы» сейчас наполняется особым объединяющим смыслом. Своих не бросаем — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность», — сказал глава государства.

Также Путин призвал собравшихся активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. Кроме того, лидер страны призвал уделять особое внимание участникам специальной военной операции (СВО), вернувшимся после тяжелых ранений.

Ожидается, что на сегодняшнем съезде партии будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета «Единой России».

До этого участникам и ветеранам СВО вручили партийные билеты. Их получили следующие люди: участник СВО, доброволец Александр Мещанинов; сенатор республики Алтай, Герой России Амыр Аргмаков; Герой России Владимир Сайбель; депутат заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков; трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» Владислав Петриков.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами