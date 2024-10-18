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Губернатор Белгородской области опроверг данные о заходе ВСУ в регион

Гладков: село Журавлевка под Белгородом находится под абсолютным контролем ВС РФ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района. Соответствующее видеосообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, обстановка в Журавлевке сложная с 22 февраля 2022 года, однако в настоящее время село находится под полным контролем Вооруженных сил России.

17 октября Telegram-канале «Военная хроника» сообщал, что украинские военные предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Белгородской области. Их якобы заметили в направлении населенного пункта Журавлевка.

По данным канала, что бойцы ВСУ зашли в лесной массив в районе Журавлевки, но попали под обстрел из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. Что произошло с украинскими солдатами дальше, в сообщении не уточняется.

Ранее в Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона.

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