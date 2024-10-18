«Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о переходе к новому этапу эскалации в противостоянии с Израилем. Соответствующее заявление движения опубликовано в его Telegram-канале.

«Исполняя указания командования сопротивления, штаб операций исламского сопротивления заявляет о переходе на новый уровень эскалации в противостоянии с враждебным Израилем, предстоящие действия покажут наглядно о нем», — сказано в сообщении.

Накануне депутат ливанского парламента от «Хезболлы» Хасан Фадлалла заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не установили контроль ни над одной из деревень на юге Ливана.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». В ночь на 1 октября израильская армия сообщила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Ранее посол России призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.