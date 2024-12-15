Белгородскую область в субботу атаковали более 30 украинских беспилотников

Белгородскую область в субботу, 14 декабря, атаковали 37 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За вчерашний день Белгородская область подверглась тридцать семь раз атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины», — сказал он в видеообращении.

По его данным, за этот год 380 граждан региона, которые пострадали в результате украинских атак, были отправлены на лечение в Москву и Московскую область.

В данный момент в детской клинической больнице находятся трое детей, добавил губернатор.

14 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки сбили 60 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS.

В ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 37 БПЛА ВСУ над российскими регионами.

Ранее беспилотник атаковал легковой автомобиль под Белгородом.