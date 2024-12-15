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В Хабаровском крае дети отбились от стаи бродячих собак снежками

РЕН ТВ: в Хабаровском крае стая собак напала на школьников, пострадала девочка

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Depositphotos

В поселке Монгохто Хабаровского края стая бродячих собак напала на школьников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 14 декабря в Ванинском районе края. Несколько школьников шли по улице и подверглись нападению животных, дети не дразнили собак, а просто проходили мимо стаи.

Несовершеннолетним удалось отбиться от агрессивных псов снежками. По предварительной информации, пострадала одна из девочек. Подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит краевой СК.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге пес набросился на женщину с собакой в магазине. Посетительница торговой точки смогла отбиться, ей на помощь также поспешили очевидцы. Владелица напавшей собаки скрылась с места происшествия, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. В результате произошедшего женщина и ее питомец получили ранения.

Ранее в Краснодаре пес без намордника напал на мать с ребенком в лифте.

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