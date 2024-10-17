Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L

Германия обновила перечень переданных Украине вооружений, в него вошли в том числе по одной системе противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, восемь танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Это следует из списка военной помощи Вооруженным силам Украины, опубликованного на сайте правительства ФРГ, передает ТАСС.

Кроме того, Германия планирует поставить Киеву управляемые ракеты AIM-9L, 4 тыс. ударных беспилотных летательных аппаратов и 361 разведывательный БПЛА Songbird.

Также новый пакет включает в себя управляемые ракеты Sea Sparrow, шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, четыре бронемашины MRAP, ракеты для IRIS-T SLM, 24 тыс. артснарядов калибра 155 мм, 30 разведывательных БПЛА Vector.

Накануне стало известно, что производитель промышленных дронов Prodrone из японского города Нагоя планирует поставлять на Украину беспилотники, которые будут использоваться для разминирования территории.

Ранее сообщалось, что Украина ведет с Францией переговоры о производстве оружия.