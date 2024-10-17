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Российские военные уничтожили пять беспилотников в Орловской области

МО: дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Орловской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Орловской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 16:40 до 17:30 мск пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Несколькими часами ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

В свою очередь министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 17 октября российские системы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. В частности, в воздушном пространстве Орловской области сбили шесть БПЛА. Еще четыре летательных аппарата перехватили в небе над Курской областью, а оставшиеся три — в Брянской области.

Ранее в подполье сообщили о приостановке производства дронов на Украине.

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