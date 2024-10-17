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Подполковник США высмеял странную реакцию Сырского на «план победы» Зеленского

Дэвис: Сырский реагировал на план победы так, будто был под прицелом пулемета

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис обратили внимание на странное поведение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского во время презентации украинским президентом Владимиром Зеленским «плана победы». Они прокомментировали реакцию военного в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам Дэвиса, аплодисменты Сырского выглядели так, как будто у него «завис браузер».

«Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — пошутил он.

Джонсон отметил, что странное поведение Сырского можно объяснить несоответствием между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет главком ВСУ.

Зеленский впервые публично представил свой «план победы» в среду, 16 октября, в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным западных партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Также план содержит секретные дополнения.

Ранее в Совфеде заявили, что план Зеленского направлен на вовлечение Запада в войну с РФ.

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