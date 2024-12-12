В МИД РФ выразили готовность помочь россиянам, которые хотят уехать из Сирии

Россия готова оказать содействие тем своим гражданам, которые захотят выехать из Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Кто хочет, конечно, мы поможем выехать», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что этот процесс потребует договоренности с представителями местной службы безопасности.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что уже начали поступать обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

5 декабря она сообщила, что в Россию из Сирии готовы вернуться 130 детей, у которых в стране есть родственники. Документы для несовершеннолетних уже подготовлены. По словам детского омбудсмена, зафиксировано более тысячи запросов от родных, пытающихся найти своих детей.

Ранее новое правительство Сирии приказало вооруженной оппозиции покинуть города.