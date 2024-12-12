Россиянам назвали самые ожидаемые автоновинки 2025 года

Самыми перспективными новинками российского авторынка среди моделей 2025 года являются Chery Tiggo 9, а также новинки от Omoda, Jaecoo и Haval. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей холдинга «Рольф» Николая Иванова.

«Сейчас на рынок выходит Chery Tiggo 9. Формально это произойдет еще в 2024 году, под конец декабря, но можно говорить, что это модель, которая должна себя проявить в наступающем году, а перспективы у нее очень хорошие», — приводит агентство слова Иванова.

К моделям с высоким рыночным потенциалом Иванов также отнес обновленный кроссовер Omoda C5, новую модель Jaecoo и полноразмерный кроссовер Haval H7, который должен появиться в России. На китайском рынке этот автомобиль дебютировал в 2023 году. Вывод H7 на российский рынок Иванов назвал успешным кейсом.

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