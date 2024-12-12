В Новосибирске на складе произошел масштабный пожар

В одном из складов Новосибирска произошло возгорание на площади 3 тысячи кв. м. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Сильный ветер способствует быстрому распространению огня», — отметили в ведомстве.

В тушении участвуют 69 сотрудников и 20 единиц техники МЧС России. Кроме того, к месту инцидента следует пожарный поезд.

Незадолго до этого пожарные ликвидировали пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде. Возгорание тушили более 30 пожарных, также привлекались девять спецмашин. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего помещения один углекислотный баллон, 40 литров дизельного топлива и 20 литров ацетона. В ведомстве добавили, что никто не пострадал.

В этот же день произошел крупный пожар на складе в строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей Барнауле. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».