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В Эстонии ввели налог на безопасность

Парламент Эстонии проголосовал за взимание до 2028 года налога на безопасность

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Сергей Степанов/РИА Новости

Парламент Эстонии проголосовал за введение налога на безопасность, который будет взиматься до 2028 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Согласно принятому закону, в Эстонии до конца 2028 года вводится налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности Эстонии», — говорится в сообщении.

Налог на безопасность будет включать повышение налога с оборота на два процентных пункта с 1 июля 2025 года, а с 2026 года — повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта и введение налога на прибыль предприятий в размере 2%.

Отмечается, что закон поддержали 53 депутата, против его принятия проголосовали 27.

В начале декабря сообщалось, что Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 4% ВВП в 2025 году.

До этого бывший министр обороны Эстонии Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов «угрозой со стороны РФ», но не привел никаких доказательств ее существования.

Ранее в Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий.

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