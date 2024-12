Раскрыта стоимость помолвочного кольца с бриллиантом Селены Гомес

Стоимость помолвочного кольца певицы Селены Гомес может достигать $1 млн (примерно 104 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») , сообщает Harper's Bazaar.

По информации издания, эксперты оценивают кольцо Гомес по-разному: от $200 тыс. до $1 млн.

Накануне Селена Гомес, объявляя о помолвке, продемонстрировала кольцо, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

В декабре Селена Гомес объявила, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица показала фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. По информации СМИ, знаменитости уже давно знакомы друг с другом. Еще в 2021 году Гомес и Бланко работали над песней I Can't Get Enough.

В августе появились слухи о помолвке пары после того, как певица выложила фото с возлюбленным из ванной комнаты. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца. А после журналисты заметили, что Селена Гомес в TikTok подписалась на свадебное агентство CMG Weddings & Events.

