В РФ рассчитывают на сохранение своих военных баз в Сирии

Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии, так как они играют важную роль в борьбе с терроризмом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, слова которого приводит РИА Новости.

«Я думаю, что в целом согласны с тем, что борьба с терроризмом и остатками ИГ (организация запрещена в России) не закончена, она требует коллективных усилий. В этой связи наше присутствие играло важную роль в контексте противодействия международному терроризму», - сказал Богданов.

По его словам, Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и выразил надежду на то, что они выполнят все свои обещания.

Агентство Bloomberg писало, что Россия близка к соглашению с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз на территории страны. В настоящее время у РФ есть две военные базы в Сирии — авиабаза в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. При этом база в Тартусе является единственной военно-морской базой РФ в Средиземном море.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе недавнего телефонного разговора высказались за скорое проведение международной встречи по запуску инклюзивного диалога с участием всех политических сил Сирии.

Ранее Песков отверг мнения об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке.