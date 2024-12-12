Россия установила контакты с новыми властями Сирии

Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), который работает сейчас в Дамаске. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов, пишет «Коммерсант».

По его словам, члены российского посольства встретились с представителями группировки в одном из отелей столицы Сирии. Стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности дипломатической миссии РФ и граждан России, которые сейчас находятся на территории Сирии.

Богданов отметил, что «контакты идут в конструктивном русле». Замглавы МИД выразил надежду, что новые власти Сирии выполнят все обещания по безопасности российских граждан.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее сообщалось, что Россия может сохранить военные базы в Сирии.