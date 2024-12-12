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«Россия 25» с крупным счетом одолела команду легионеров КХЛ

«Россия 25» обыграла Сборную мира КХЛ в рамках Кубка Первого канала

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Алексей Даничев/РИА Новости

Команда «России 25» под руководством Романа Ротенберга, одержала победу над сборной мира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая состоялась в рамках Кубка Первого канала.

Поединок, который состоялся на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4:1. Голами в составе российской команды отметились Марат Хайруллин, Михаил Григоренко, Александр Елесин и Илья Сафонов. Единственную шайбу в составе сборной КХЛ забросил Либор Шулак.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч российская команда проведет против соперников из Белоруссии. Игра состоится 14 декабря, стартовая сирена прозвучит 14:00. 15 числа подопечные Ротенберга сразятся со сборной Казахстана, игра также начнется в 14:00 мск.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Белоруссия выиграла в стартовом матче Кубка Первого канала.

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