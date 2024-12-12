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Генконсул назвал число оставшихся в Казахстане релокантов из России

Генконсул РФ Тураев: релоканты из России в большинстве покинули юг Казахстана

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Pavel Mikheyev/Reuters

Релоканты из России, прибывшие в Алма-Ату и Алма-Атинскую область Казахстана, в основном покинули регион. Об этом заявил генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев корреспонденту ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время число релокантов из России в регионе составляет порядка 80 тысяч человек.

«Речь идет о российских гражданах, которые релоцировались в Алма-Ату и область, в южный Казахстан, в период после 2022 года», — отметил генконсул.

Тураев пояснил, что большинство из них уже вернулось обратно. По предварительным оценкам, на конец 2022 года эту цифру присутствия россиян на юге Казахстана доводили до 300 тысяч человек и даже выше, заключил генконсул.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что проживающие за рубежом или владеющие там недвижимостью российские граждане зачастую сталкиваются с нарушением имущественных прав. Кроме того, они имеют проблемы в области здравоохранения. Омбудсмен добавила, что на счета релокантов также накладывают аресты, и у них есть трудности с переводом средств.

Ранее в Госдуме сравнили релокантов и иноагентов.

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