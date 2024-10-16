Австралия отправит Украине 49 списанных танков

Австралия передаст Украине десятки списанных американских танков Abrams. Об этом сообщает австралийская телекомпания ABC.

«Эти танки повысят огневую мощь и мобильность Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

Отмечается, что Канберра выведет из эксплуатации 49 танков M1A1 Abrams и передаст их Киеву. Некоторые из бронемашин нуждаются в ремонте, их можно будет отправить на запчасти.

В начале октября сообщалось, что парламент Австралии рекомендовал правительству увеличить военные поставки Украине. Профильный комитет австралийского сената рекомендовал Канберре увеличить одновременно военную и гуманитарную помощь Киеву, а также предоставить комплексный пакет мер. Среди них — гарантия многолетней устойчивой поддержки Украине и создание централизованной системы оптимизации помощи.

Ранее стало известно, что США выделят новый пакет вооружений для Украины.