Подразделения российских войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Димитров, Николаевка, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 100-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные также потеряли боевую бронированную машину, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

До этого Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки «Восток» ударили по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившим из Угледара в Донецкой народной республике.

Удары проводились расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» и минометов «Тюльпан». Их целью было не дать украинским военнослужащим окопаться на новых позициях.

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