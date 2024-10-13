Немецкое СМИ сообщило, что минобороны Германии потеряло веру в ВСУ

Немецкое минобороны потеряло веру в то, что украинские войска смогут добиться успеха в зоне СВО и занять территории, занятые ВС РФ. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на доклад оборонного ведомства ФРГ.

«Наступление <...> сейчас для Украины неосуществимо», — рассказали журналистам источники, которое ознакомились с документом.

Утверждается, что в минобороны Германии полагают, что ВСУ в условиях истощения живой силы могут надеяться только на то, что распутица замедлит продвижение российских войск. При этом ведомство не знает, как наступление ВС РФ в принципе можно остановить.

В то же время представители минобороны заявили Bild, что глава ведомства Борис Писториус по-прежнему считает, что Киев сможет одержать верх в конфликте с Москвой.

Также 13 октября журнал Bild сообщил, что Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине. По его данным, после отправки Киеву 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у бундесвера в наличии около 300 таких танков.

Это также касается боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и другой подобной техники.

Ранее стало известно, что президент США планирует посетить Германию на следующей неделе.