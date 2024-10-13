На Украине частично отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу отменили в Киевской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Уточняется, что в Киевской области тревога действовала 5 часов 13 минут, а в Кировоградской — на протяжении 1 часа 4 минут.

При этом в «красной зоне» остаются Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области страны на севере и центре.

До этого в Киевской и Черкасской областях Украины раздались взрывы.

Накануне сообщалось, что 11 октября в Николаеве на юге Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры. В этот же день Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.