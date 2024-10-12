Минобороны решило отказаться от положения о кадровом резерве

Российское Минобороны решило отменить положение о кадровом резерве, так как оно утратило актуальность. Текст проекта приказа главы министерства Андрея Белоусова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации», — отмечается на портале.

Согласно информации на сайте, изменения необходимы в целях реализации подпункта «а» первого пункта указа президента РФ от 19 сентября 2024 г. № 813 «О внесении изменений в Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96».

В январе этого года Владимир Путин подписал указ о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Согласно указу, федеральный кадровый резерв — это группа квалифицированных лиц, которые могут замещать высшие группы должностей государственной службы. Он формируется управлением президента по государственной службе на основе рекомендаций руководителей администрации президента и правительства, руководителей федеральных органов власти и высших должностных лиц регионов.

Ранее Путин исключил иноагентов из кадрового резерва госорганов.