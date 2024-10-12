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В Курской области поймали подозреваемого в хищении оружия и военного имущества

Губернатор Смирнов: бойцы «БАРС-Курск» в Рыльске поймали похитителя оружия ВС РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнослужащие из российского отряда «БАРС-Курск» в Рыльске Курской области, патрулируя территорию вместе с ОМВД, задержали подозреваемого в хищении оружия и военного имущества ВС России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Командир отделения с позывным «Внучек» и стрелок с позывным «Добрый» действовали совместно с сотрудниками полиции», — написал губернатор.

Он отметил оперативные действия бойцов и сотрудников правоохранительных органов.

«Это первый опыт работы ополченцев после создания подразделений в Российской Федерации», — заключил Смирнов.

Утром 12 октября Минобороны России сообщило, что экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику в Курской области. В российском оборонном ведомстве добавили, что пехота и бронетехника украинской армии были поражены авиационными ракетами.

Ранее полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области.

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