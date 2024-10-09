Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над территорией Курской области была уничтожена украинская ракета. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что снаряд уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов.

Днем 9 октября российские системы ПВО сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Из заявления Минобороны следует, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили около 13:00 мск.

8 октября Смирнов заявил о попытке военных ВСУ нанести удар по региону при помощи беспилотника самолетного типа. По его словам, российские солдаты успешно ликвидировали БПЛА.

7 октября губернатор Курской области сообщил, что над территорией региона уничтожили украинскую ракету и беспилотный летательный аппарат. Он поблагодарил бойцов ПВО за защиту границы.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области.