Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Смирнов: силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Над территорией Курской области была уничтожена украинская ракета. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что снаряд уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов.

Днем 9 октября российские системы ПВО сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Из заявления Минобороны следует, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили около 13:00 мск.

8 октября Смирнов заявил о попытке военных ВСУ нанести удар по региону при помощи беспилотника самолетного типа. По его словам, российские солдаты успешно ликвидировали БПЛА.

7 октября губернатор Курской области сообщил, что над территорией региона уничтожили украинскую ракету и беспилотный летательный аппарат. Он поблагодарил бойцов ПВО за защиту границы.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами