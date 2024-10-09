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В Иране заявили об уничтожении «значительного числа» израильских истребителей

В КСИР заявили об уничтожении израильских F-35 иранскими ракетами

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Gil Cohen Magen/Global Look Press

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, части иранских вооруженных сил) генерал-майор Эбрахим Джабари сообщил о поражении израильских самолетов F-35 в ходе удара по Израилю. Его слова передает пресс-служба Минобороны Ирана, передает ТАСС.

«В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников, что уничтожило значительное количество этих истребителей...» — сказал генерал.

По его словам, это была лишь малая часть оборонных возможностей иранских вооруженных сил.

9 октября Джабари заявил, что Иран в ходе ракетного удара по Израилю осуществил кибератаку на системы противовоздушной обороны страны, это позволило ему поразить назначенные цели.

Накануне израильская армия сообщала о 130 ракетах, запущенных по Израилю со стороны Ливана.

Ранее глава минобороны Израиля отменил поездку в США из-за Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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