В Иране заявили об уничтожении «значительного числа» израильских истребителей

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, части иранских вооруженных сил) генерал-майор Эбрахим Джабари сообщил о поражении израильских самолетов F-35 в ходе удара по Израилю. Его слова передает пресс-служба Минобороны Ирана, передает ТАСС.

«В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников, что уничтожило значительное количество этих истребителей...» — сказал генерал.

По его словам, это была лишь малая часть оборонных возможностей иранских вооруженных сил.

9 октября Джабари заявил, что Иран в ходе ракетного удара по Израилю осуществил кибератаку на системы противовоздушной обороны страны, это позволило ему поразить назначенные цели.

Накануне израильская армия сообщала о 130 ракетах, запущенных по Израилю со стороны Ливана.

Ранее глава минобороны Израиля отменил поездку в США из-за Ирана.