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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что аппарат уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). По информации министерства, украинские войска планировали совершить террористическую атаку, задействовав беспилотник самолетного типа.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над регионами России. Над территорией Белгородской области был уничтожен один дрон ВСУ.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала российская система противовоздушной обороны – было сбито несколько воздушных целей. По словам главы региона, все службы осуществляли свою работу на местах.

В этот же день Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее на Украине приостановили производство беспилотников.

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