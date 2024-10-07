Израиль заявил о готовности ударить по ядерным объектам Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант не исключил возможность нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Его слова передает CNN.

«Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», — заявил он.

6 октября бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Военный счел потенциальную атаку Ирана на ядерные объекты Израиля «значительным ударом», но призвал адекватно оценивать риски. По его мнению, опасность заключается в том, что Израилю придется «углубиться в территорию» и есть риск потерять пилота. Еще одним риском экс-глава МО США называл потенциальные потери среди мирных жителей, которые могут привести к консолидации иранцев вокруг действующей власти.

5 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал действующего главу страны Джо Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана.

Ранее в США заявили, что Израиль может сильно пострадать в войне с Ираном.