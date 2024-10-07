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Израиль заявил о готовности ударить по ядерным объектам Ирана

Министр обороны Израиля Галант не исключил удары по ядерным объектам Ирана

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imago/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант не исключил возможность нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Его слова передает CNN.

«Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», — заявил он.

6 октября бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Военный счел потенциальную атаку Ирана на ядерные объекты Израиля «значительным ударом», но призвал адекватно оценивать риски. По его мнению, опасность заключается в том, что Израилю придется «углубиться в территорию» и есть риск потерять пилота. Еще одним риском экс-глава МО США называл потенциальные потери среди мирных жителей, которые могут привести к консолидации иранцев вокруг действующей власти.

5 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал действующего главу страны Джо Байдена разрешить Израилю атаковать ядерные объекты Ирана.

Ранее в США заявили, что Израиль может сильно пострадать в войне с Ираном.

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