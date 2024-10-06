В КСИР заявили о наличии нескольких сценариев конфликта с Израилем

Иранское командование составило несколько планов действий на случай, если страна вступит в вооруженный конфликт с Израилем, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири. Его слова передает агентство Tasnim.

Военный уточнил, что формы иранских контрударов будут зависеть от действий израильской стороны. Он добавил, что иранская сторона анализирует все сценарии, которые противник может реализовать, например, в Персидском заливе или за его пределами.

Тангсири отметил, что иранские военные проводят учения в регионе и за рубежом, чтобы подготовиться к потенциальным конфликтам.

Кроме этого, министерство обороны Ирана заявило, что ответная ракетная атака 1 октября, была лишь небольшой частью обороноспособности Ирана.

Издание The Washington Post писало, что иранские ракеты минимум 25 раз поразили военные и разведывательные объекты в Израиле.

4 октября заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию.

Ранее сообщалось, что США могут ужесточить санкции против Ирана.