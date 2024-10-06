В Британии раскрыли, как США послали Зеленского

США отправили президента Украины Владимира Зеленского «куда подальше» с его «планом победы», отделавшись лишь выделением нескольких миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Times.

«В то время, как американцы отправили его (Зеленского — «Газета.Ru») куда подальше, пообещав выделить $2,4 миллиарда, он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел», — пишет британская газета.

The Times утверждает, что «многократно разрекламированный» Зеленским «план победы» не вызывает восторга в США. Более того, один британский дипломат описал этот план как «список покупок, а не стратегию».

Среди прочего в материале отмечается, что те европейские чиновники, которые до этого выступали с критикой правительства своих стран за нерешительность в вопросе оказания помощи Украине, на сегодняшний день начали менять свое мнение, поскольку, по их мнению, конфликт зашел в тупик.

«Мы не можем вечно платить за это. Киеву придется стать более реалистичным в своих ожиданиях», — пишет газета со ссылкой на одного немецкого чиновника.

До этого Зеленский в Киеве рассказал новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о ситуации на фронте, напомнив о нуждах украинской армии в вооружениях.

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